"دعم واشنطن الحازم لأمن إسرائيل"... هذا ما أكده وزير الدفاع الأميركي لنظيره الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية فجر اليوم الاثنين، أن الوزير لويد أوستن تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت للتأكيد على موقف واشنطن من مسألة دعم أمن إسرائيل.



وقال البنتاغون في بيان: "تحدث الوزير أوستن اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للتأكيد على موقف الولايات المتحدة الحازم في مسألة دعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس ضد التهديدات الصادرة من إيران وحزب الله والحوثيين والجماعات الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران".

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وأضاف البيان: "ناقش الوزيران تحركات القوات الأمريكية لتعزيز حماية الولايات المتحدة القوات، ودعم الدفاع عن إسرائيل، وردع وتهدئة التوترات في المنطقة".

وأشارت الوزارة الأميركية إلى أن أوستن أعرب عن دعمه القوي لوقف إطلاق النار في غزة واتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

هذا وتخشى واشنطن هذه المرة ألا تعطي إيران تحذيرا قبل هجوم مرتقب على إسرائيل انتقاما لاغتيال إسماعيل هنية، وألا يكون التحالف الإقليمي قادرا على تكرار نجاحه في نيسان الماضي.

وأشار موقع "أكسيوس" الأميركي إلى احتمال أن تشن إيران هجوما على إسرائيل فجر الاثنين، في أعقاب التهديدات التي أطلقها القادة الإيرانيون و"حزب الله" بالانتقام لمقتل فؤاد شكر وإسماعيل هنية.

واستجابة للأزمة المتصاعدة، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أرسلت تعزيزات من السفن الحربية والطائرات المقاتلة إلى المنطقة.



ووصل الجنرال مايكل كوريلا القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط إلى المنطقة يوم السبت، في توقيت حساس تستعد فيه الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال بدء الهجوم الإيراني الانتقامي. (روسيا اليوم)