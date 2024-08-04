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هذه آخر التطورات المتعلقة باختيار خليفة لإسماعيل هنية

Lebanon 24
04-08-2024 | 23:28
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قام نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، أمس الأحد، بالكشف عن آخر التطورات المتعلقة باختيار خليفة لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله في إيران الأسبوع الماضي.

وقال الحية: "أيام وننهي مشاوراتنا بشأن اختيار رئيس للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية".
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وأضاف أن قيادة حماس موحدة، وتعقد اجتماعاتها وتدير أعمالها "بكل مسؤولية" على حد قوله.

وأعلنت حماس، يوم السبت الماضي، بدء المشاورات من أجل اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال هنية.

وقالت حماس في بيان إن: "قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة".

وأضافت أن "مؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية تواصل أعمالها، وستبادر الحركة إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها".

وأكدت الحركة أن ما "تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة".

وكانت حماس قد أعلنت، الأربعاء الماضي، اغتيال هنية في طهران، مما عزز مخاوف توسع الصراع في المنطقة المضطربة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتفاقم الصراع في لبنان.(سكاي نيوز)

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