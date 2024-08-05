Advertisement

عربي-دولي

قبيل الهجوم المرتقب.. إسرائيل تدرس تنفيذ ضربة "وقائية" ضد إيران

Lebanon 24
05-08-2024 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1230482-638584480379911351.jpg
Doc-P-1230482-638584480379911351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تدرس تنفيذ ضربة استباقية "وقائية" ضد إيران، إذا حصلت على أدلة قاطعة تفيد بأن الأخيرة تخطط لشن هجوم عليها.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مساء الأحد.
Advertisement
وحضر الاجتماع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد دافيد برنيا، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وسط استعدادات لهجمات متوقعة على إسرائيل من قبل إيران وحليفها حزب الله.
ووفقا للتقديرات، تناقش إسرائيل مجموعة واسعة من الخيارات حول أفضل السبل للرد على الهجوم المتوقع أو منعه.

وخلال الاجتماع مع نتنياهو، نوقش خيار ضرب إيران كإجراء ردع، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، رغم أن مسؤولين أمنيين أكدوا أن مثل هذه الخطوة لن يتم الموافقة عليها إلا إذا تلقت إسرائيل معلومات استخباراتية محددة تؤكد أن طهران على وشك شن هجوم من جانبها.

وقال التقرير إن إسرائيل ستحتاج إلى معلومات استخباراتية خاصة بها بشأن هذه القضية، لتتوافق مع المعلومات الاستخباراتية الأميركية، وحتى لو تطابقت فقد تختار تجنب السير في طريق الضربة الاستباقية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران لا تنسق الرد مع حزب الله".

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ نظراءه من دول مجموعة السبع الكبرى، أن إيران وحزب الله قد يبادران بمهاجمة إسرائيل، الإثنين، نقلا عن 3 مصادر مطلعة على الاتصال.

وأشار الموقع إلى أن بلينكن قال إنه لم يتضح كيف ستهاجم إيران أو حزب الله إسرائيل، وإنه لا يعلم الموعد بدقة، لكنه لمح إلى أن الهجمات قد تبدأ خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، أي في وقت مبكر من الإثنين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:49 | 2024-08-05
05:31 | 2024-08-05
05:30 | 2024-08-05
05:30 | 2024-08-05
05:17 | 2024-08-05
04:56 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24