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عربي-دولي
مجموعة الـ7 تدعو لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
Lebanon 24
05-08-2024
|
03:15
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طالبت مجموعة السبع، اليوم الاثنين، بضبط النفس وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى ان الأحداث الأخيرة "تهدد بإذكاء نيران صراع أوسع نطاقاً في المنطقة".
ودعت المجموعة في بيان: "جميع الأطراف مرة أخرى إلى التوقف عن الانخراط في دوامة العنف الانتقامي المدمر الحالية، وخفض التوتر والمضي بشكل بناء نحو خفض التصعيد".
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ويتصاعد التوتر منذ اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران يوم الأربعاء الماضي غداة غارة شنتها إسرائيل على بيروت وأسفرت عن مقتل فؤاد شكر القيادي العسكري الكبير في حزب الله.
وقد عقد وزراء خارجية مجموعة السبع، أمس الأحد، لقاء عبر الفيديو لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وعبروا عن "قلق شديد" إزاء المخاوف من حصول تصعيد، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخبر نظراءه من دول مجموعة السبع الكبرى أن إيران وحزب الله قد يبدآن مهاجمة إسرائيل اليوم الاثنين، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاتصال. لكن "أكسيوس" ذكر أن بلينكن قال إنه لم يتضح كيف ستهاجم إيران أو حزب الله، وإنه لا يعلم الموعد بدقة.
ورداً على سؤال بخصوص هذا التقرير، أشارت وزارة الخارجية إلى نص المكالمة، حيث ورد أن الوزراء ناقشوا "الحاجة الملحة لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط".(العربية)
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