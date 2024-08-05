Advertisement

عربي-دولي

رئيسة وزراء بنغلادش تغادر دكا.. هل قدّمت إستقالتها؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1230560-638584581297504829.jpg
Doc-P-1230560-638584581297504829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غادرت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة العاصمة دكا، تزامنا مع تظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه: "غادرت رئيسة الوزراء هي وشقيقتها المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في العاصمة، إلى مكان أكثر أمانا".
Advertisement

وأضاف: "أرادت أن تسجل خطابا، لكن لم تتح لها الفرصة لذلك".

وذكرت صحيفة محلية أن رئيسة وزراء بنغلادش غادرت البلاد إلى الهند بطائرة هليكوبتر عسكرية، بينما قالت شبكة "سي ان ان"  إن الشيخة حسينة قدمت استقالتها.

ونقلت "فرانس برس" عن إعلام محلي، أن آلاف المحتجين اقتحموا مقرّ رئيسة الوزراء في دكا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:09 | 2024-08-05
08:46 | 2024-08-05
08:26 | 2024-08-05
08:04 | 2024-08-05
08:00 | 2024-08-05
07:42 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24