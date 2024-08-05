رئيسة وزراء بنغلادش تغادر دكا.. هل قدّمت إستقالتها؟

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غادرت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة العاصمة دكا، تزامنا مع تظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها.وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه: "غادرت رئيسة الوزراء هي وشقيقتها المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في العاصمة، إلى مكان أكثر أمانا".وأضاف: "أرادت أن تسجل خطابا، لكن لم تتح لها الفرصة لذلك".وذكرت صحيفة محلية أن رئيسة وزراء بنغلادش غادرت البلاد إلى الهند بطائرة هليكوبتر عسكرية، بينما قالت شبكة "سي ان ان" إن الشيخة حسينة قدمت استقالتها.ونقلت "فرانس برس" عن إعلام محلي، أن آلاف المحتجين اقتحموا مقرّ رئيسة الوزراء في دكا. (سكاي نيوز)