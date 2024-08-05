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بالأرقام.. كم بلغ عدد شهداء وجرحى حرب غزة؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 06:45
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سلمت القوات الإسرائيلية عبر الصليب الأحمر، اليوم الاثنين، جثامين 84 فلسطينيا من قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن عملية التسلم جرت عبر معبر كرم أبو سالم، مشيرة إلى أنه تم دفن الجثامين بالمقبرة التركية جنوب خان يونس في غزة.
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ونشر فلسطينيون مقطع فيديو يوثق التجهيزات وعمليات الحفر لقبر جماعي داخل المقبرة التركية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة بلغت 39623 شهيداً على الأقل.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات "40 شهيداً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح اليوم الإثنين.
 
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى "بلغ 91469 إصابة منذ السابع من تشرين الأول".
 
 
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