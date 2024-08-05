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إقتصاد

هبوط الأسهم الأميركية.. ترامب يلوم بايدن ونائبته!

Lebanon 24
05-08-2024 | 07:24
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اتهم المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالمسؤولية عن هبوط سوق الأسهم الأميركية، وما تشهده البورصات من انخفاض في العالم.

جاء ذلك في منشور لترامب على موقع Truth Social للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "قلت لكم من قبل! كامالا لا تفهم شيئا، وبايدن يغط في نوم عميق، والقيادة الأميركية غير الكفؤة هي المسؤولة عن كل شيء".
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وكانت سوق الأسهم اليابانية قد سجلت، في الخامس من آب أكبر انخفاض لها منذ عام 1987، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 10%، فيما تراجعت ثقة المستثمرين في سوق الأسهم اليابانية بسبب ارتفاع الين وتشديد السياسة النقدية وتدهور البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

ويبدو العامل السلبي الرئيسي لأسواق الأسهم العالمية هو المخاوف من الركود في الولايات المتحدة. وبسبب هذه المخاوف، أغلقت وول ستريت أبوابها، يوم 2 آب على انخفاض لمؤشراتها بنسبة 1.5% إلى 2.4% أسوأ من المتوقع، وأثارت بيانات التوظيف الأميركية مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينتظر لفترة طويلة لبدء خفض أسعار الفائدة.

مع انخفاض سوق الأسهم، انخفضت كذلك العملات المشفرة، وانخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 15%، وأظهرت عملة الإيثريوم أكبر انخفاض لها منذ عام 2021.

إقتصاد

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