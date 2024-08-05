30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إجراء عاجل من إيران يتعلّق بالرحلات الجويّة
Lebanon 24
05-08-2024
|
08:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "سكاي نيوز"، أنّ تقارير تحدّثت عن قيام إيران بإصدار إشعار يتعلّق بالعمليات الجويّة لوسط وغربيّ وشمال غربي البلاد.
وأضافت التقارير أنّ طهران نصحت الطائرات بتغيير مساراتها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقارير تتحدث عن إصدار إيران إشعارًا بخصوص العمليات الجوية لوسط وغربي وشمال غربي البلاد تنصح من خلاله الطائرات بتغيير مساراتها (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
تقارير تتحدث عن إصدار إيران إشعارًا بخصوص العمليات الجوية لوسط وغربي وشمال غربي البلاد تنصح من خلاله الطائرات بتغيير مساراتها (سكاي نيوز عربية)
05/08/2024 19:28:08
05/08/2024 19:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرية الأميركية: حاملة الطائرات "روزفلت" وصلت إلى مضيق هرمز قبالة إيران
Lebanon 24
البحرية الأميركية: حاملة الطائرات "روزفلت" وصلت إلى مضيق هرمز قبالة إيران
05/08/2024 19:28:08
05/08/2024 19:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرية الأميركية: حاملة الطائرات "روزفلت" وصلت إلى مضيق هرمز قبالة إيران (العربية)
Lebanon 24
البحرية الأميركية: حاملة الطائرات "روزفلت" وصلت إلى مضيق هرمز قبالة إيران (العربية)
05/08/2024 19:28:08
05/08/2024 19:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": إيران تدرس مهاجمة أهداف عسكرية قرب أبيب وحيفا بالطائرات بدون طيار والصواريخ
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": إيران تدرس مهاجمة أهداف عسكرية قرب أبيب وحيفا بالطائرات بدون طيار والصواريخ
05/08/2024 19:28:08
05/08/2024 19:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران
الطائرات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
04:21 | 2024-08-05
05/08/2024 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
04:47 | 2024-08-05
05/08/2024 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقترب حلّ "جبهة لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
Lebanon 24
هل اقترب حلّ "جبهة لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تُجيب
16:00 | 2024-08-04
04/08/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار مثيرة عن السنوار.. خبراء إسرائيليون يكشفونها!
Lebanon 24
أسرار مثيرة عن السنوار.. خبراء إسرائيليون يكشفونها!
14:00 | 2024-08-04
04/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. مُذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. مُذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية تعرفوا إلى عريسها (صور)
01:53 | 2024-08-05
05/08/2024 01:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:12 | 2024-08-05
تعطل منصات تداول إلكتروني أمام آلاف المستخدمين.. اليكم التفاصيل
12:00 | 2024-08-05
إردوغان: نحن نواجه فاشية رقمية متنكرة في هيئة الحرية
11:40 | 2024-08-05
الولايات المتحدة تنسحب من آخر قواعدها العسكرية في النيجر
11:20 | 2024-08-05
إسرائيل تدرس شنّ ضربة استباقية ضدّ إيران
11:00 | 2024-08-05
هذه الأماكن سيقصفها "حزب الله" داخل إسرائيل خلال الرّد.. تفاصيل مثيرة!
10:45 | 2024-08-05
بالصور.. شهيد إثر استهداف دراجة ناريّة في الجنوب!
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
05/08/2024 19:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
05/08/2024 19:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
05/08/2024 19:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24