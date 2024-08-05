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عربي-دولي

إجراء عاجل من إيران يتعلّق بالرحلات الجويّة

Lebanon 24
05-08-2024 | 08:04
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أفادت "سكاي نيوز"، أنّ تقارير تحدّثت عن قيام إيران بإصدار إشعار يتعلّق بالعمليات الجويّة لوسط وغربيّ وشمال غربي البلاد.
 
 
وأضافت التقارير أنّ طهران نصحت الطائرات بتغيير مساراتها.
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