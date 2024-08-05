الولايات المتحدة تنسحب من آخر قواعدها العسكرية في النيجر

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أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، أن الولايات المتحدة "أنجزت" انسحابها من قاعدة أغاديز، الأخيرة لها في النيجر، بعد أن طلب منها النظام العسكري الذي يتولى السلطة منذ عام في نيامي، المغادرة في أذار الماضي.وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إن "انسحاب العديد والعتاد الأميركي من القاعدة الجوية 201 في أغاديز استكمل".وأشار البيان إلى استمرار "التنسيق بين القوات المسلحة للولايات المتحدة والنيجر على مدى الأسابيع المقبلة لضمان اكتمال الانسحاب الكامل كما هو مخطط له".ويعد انسحاب الجنود الأميركيين من النيجر مطلبا للنظام العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.(الحرة)