27
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لحظة حرجة في الشرق الأوسط.. هذا ما أبلغه بلينكن لوزيري خارجية قطر ومصر
Lebanon 24
05-08-2024
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الاثنين، أنها تواصل العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة باعتباره خطوة حاسمة لتهدئة توترات أوسع نطاقا.
وقالت الخارجية الأميركية ان الوزير انتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية مصر بشأن التوتر في الشرق الأوسط.
Advertisement
وأشارت الى ان بلينكن أبلغ نظراءه أن العالم يمر بلحظة حرجة في الشرق الأوسط ومن المهم خفض التصعيد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
Lebanon 24
بعد إطلالتها بالمايوه.. نادين الراسي في أحضان شاب وسيم هذه هويته (صورة)
04:21 | 2024-08-05
05/08/2024 04:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. مُذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية تعرفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. مُذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية تعرفوا إلى عريسها (صور)
01:53 | 2024-08-05
05/08/2024 01:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
Lebanon 24
إنفجاراتٌ قوية تسمع في بيروت والجنوب.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية
04:47 | 2024-08-05
05/08/2024 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
Lebanon 24
خبرٌ عن "جدار الصوت" يهمكم جداً.. هذا ما يجب معرفتهُ
12:18 | 2024-08-05
05/08/2024 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
Lebanon 24
سيناريو مرفأ بيروت قد يتكرر في هذا المكان.. تقريرٌ بريطاني يحدّده!
14:00 | 2024-08-05
05/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:30 | 2024-08-05
سجن 4 مرشّحين محتملين للانتخابات الرئاسية في تونس
18:42 | 2024-08-05
مجموعة السبع شدّدت على ضرورة خفض التوتّر في الشرق الأوسط
17:46 | 2024-08-05
هجوم على قاعدة عين الأسد في العراق
17:19 | 2024-08-05
بلينكن: التصعيد ليس من مصلحة أحد
16:50 | 2024-08-05
إسرائيل تصادر 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية
16:38 | 2024-08-05
سماع دوي 3 انفجارات في منطقة إيرانية.. هل من هجوم؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
06/08/2024 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
06/08/2024 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
06/08/2024 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24