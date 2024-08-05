لحظة حرجة في الشرق الأوسط.. هذا ما أبلغه بلينكن لوزيري خارجية قطر ومصر

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الاثنين، أنها تواصل العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة باعتباره خطوة حاسمة لتهدئة توترات أوسع نطاقا.وقالت الخارجية الأميركية ان الوزير انتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية مصر بشأن التوتر في الشرق الأوسط.وأشارت الى ان بلينكن أبلغ نظراءه أن العالم يمر بلحظة حرجة في الشرق الأوسط ومن المهم خفض التصعيد.