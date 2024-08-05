وسط ترقبٍ لردّ من إيران ولبنان.. ماذا شهدت "بورصة تل أبيب"؟

يُواصل الشيكل الإسرائيلي انخفاضه، اليوم الاثنين، لليوم السادس على التوالي، فانخفض إلى نحو 3.82 شيكلات للدولار، وهو أضعف مستوىً له منذ تشرين الثاني 2023، وفق وكالة "بلومبرغ" الأميركية.



Advertisement وبلغ سعر الصرف 3.82 شيكلات مقابل الدولار، تراجعاً من 3.79 في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن هبط نحو 2% الأسبوع الماضي إلى 3.80 شيكلات للدولار.



ويأتي هذا الانخفاض وسط ترقّبٍ إسرائيلي لردّ من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، في طهران، والقائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فضلاً عن النفور الأوسع من المخاطرة في الأسواق العالمية. وبلغ سعر الصرف 3.82 شيكلات مقابل الدولار، تراجعاً من 3.79 في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن هبط نحو 2% الأسبوع الماضي إلى 3.80 شيكلات للدولار.ويأتي هذا الانخفاض وسط ترقّبٍ إسرائيلي لردّ من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، في طهران، والقائد العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فضلاً عن النفور الأوسع من المخاطرة في الأسواق العالمية.

ووفق "بلومبرغ"، انخفض مؤشّر TA-35 القياسي (مؤشر يتتبع أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة "تل أبيب"، من حيث القيمة السوقية) بنسبة 3.1%، قبل أن يتداول منخفضاً بنسبة 2.6% اعتباراً من الساعة الـ10:24 صباحاً في "تل أبيب". وانخفض المؤشّر بنسبة 3.3% الأسبوع الماضي، وهو الآن عند أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير الماضي.



وأمس الأحد، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ التداولات في بورصة تل أبيب افتُتحت بانخفاضات قوية ومؤثرة على خلفية العملية في حولون، وتحت تأثير الوضع الأمني المتأزم، نتيجة انتظار رد إيران وحزب الله.



ونهاية الشهر الماضي، سجّلت أسعار الأسهم في البورصة الإسرائيلية هبوطاً حاداً، وفقاً لما أكّدته القناة الـ"12" الإسرائيلية، كما تراجعت أسهم بنوك "تل أبيب" بنسبة 1.9%. (الميادين نت)