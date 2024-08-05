قاعدة عين الأسد تتعرض لهجوم جديد مساء اليوم

سقط صاروخان، مساء اليوم الاثنين، في قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق.



وذكرت قناة "العربية" أن القوات الأمنية العراقية أفشلت إطلاق 8 صواريخ تجاه قاعدة عين الأسد.