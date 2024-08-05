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عربي-دولي

رئيسا الإمارات وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

Lebanon 24
05-08-2024 | 16:35
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تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
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وتناول الجانبان خلال الاتصال "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها".
ودعا الجانبان جميع الأطراف إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيدا من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين".
وأكد الجانبان ضرورة "تكثيف جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع والعمل على إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على حل الدولتين بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة الجميع". (سكاي نيوز)
 
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