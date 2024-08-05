Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تصادر 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية

Lebanon 24
05-08-2024 | 16:50
A-
A+

Doc-P-1230772-638584981990356321.jpg
Doc-P-1230772-638584981990356321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلا إنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.
Advertisement
وقالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن سموتريش اتهامه للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى "عائلات الإرهابيين".
وكان قانون صدر في العام 2004 كرّس مسؤولية السلطة الفلسطينية عن ضمان "حياة كريمة" للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية بسبب عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر الفلسطينيون الرواتب التقاعدية حبل نجاة لعائلاتهم وبادرة دعم رمزية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بيان وزارة المال إلى أنها المرة الخامسة التي تقوم فيها بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريش الاثنين على منصة أكس إن حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية "لضمان أمن" الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.
وقال مصدر دبلوماسي مقره القدس في تصريح لفرانس برس إن الأمر ينطوي على تكتيك جديد.
وأضاف "إنهم يفكرون في سبل جديدة لمعاقبة السلطة الفلسطينية وتدميرها. الأمر جنوني، إنهم يدفعون السلطة الفلسطينية نحو الانهيار".
وفق القانون الدولي لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية.
(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-08-05
18:42 | 2024-08-05
17:46 | 2024-08-05
17:19 | 2024-08-05
16:38 | 2024-08-05
16:35 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24