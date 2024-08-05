هجوم على قاعدة عين الأسد في العراق

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أعلن متحدث باسم "البنتاغون" عن إصابة أميركيين في هجوم صاروخي استهدف الإثنين قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق.وأكد أن "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أميركية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق. تفيد المؤشرات الأولية عن إصابة عدد من الأميركيين".وصرّح مصدر عسكري بأن "صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، مضيفاً أن "بعضها سقط داخل القاعدة في حين سقط صاروخ واحد في قرية مجاورة من دون أن يخلف أضراراً".وأفاد مسؤول في فصيل تدعمه إيران لوكالة "فرانس برس" بأنه "تم استهداف القاعدة بصاروخين على الأقل، من دون أن يحدّد الجهة التي نفّذت الهجوم.