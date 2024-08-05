مجموعة السبع شدّدت على ضرورة خفض التوتّر في الشرق الأوسط

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شدّد وزراء خارجية "مجموعة السبع" على ضرورة خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع ازدياد المخاوف من هجوم قد تشنه إيران وحلفاؤها على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، إضافة الى قيادي كبير في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الفائت.وقال وزراء خارجية "مجموعة السبع" في بيان: "ينبغي لكل الأطراف في الشرق الأوسط الابتعاد عن دائرة الانتقام لخفض التوتر وإجراء حوار بنّاء".وعبّروا عن قلقهم العميق إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الذي يهدّد بإشعال صراع أكبر في المنطقة.