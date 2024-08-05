Advertisement

عربي-دولي

مجموعة السبع شدّدت على ضرورة خفض التوتّر في الشرق الأوسط

Lebanon 24
05-08-2024 | 18:42
A-
A+
Doc-P-1230798-638585055490059142.jpg
Doc-P-1230798-638585055490059142.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدّد وزراء خارجية "مجموعة السبع" على ضرورة خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع ازدياد المخاوف من هجوم قد تشنه إيران وحلفاؤها على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، إضافة الى قيادي كبير في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الفائت.
Advertisement

وقال وزراء خارجية "مجموعة السبع" في بيان: "ينبغي لكل الأطراف في الشرق الأوسط الابتعاد عن دائرة الانتقام لخفض التوتر وإجراء حوار بنّاء".
وعبّروا عن قلقهم العميق إزاء التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الذي يهدّد بإشعال صراع أكبر في المنطقة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-08-05
17:46 | 2024-08-05
17:19 | 2024-08-05
16:50 | 2024-08-05
16:38 | 2024-08-05
16:35 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24