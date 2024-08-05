فريق الأمن القومي يُطلع بايدن وهاريس على المستجدات في الشرق الأوسط

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أعلن البيت الأبيض ان فريق الأمن القومي أطلع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أمس الإثنين على المستجدات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها للقوات الأميركية.وحسبما ذكر البيت الأبيض في بيان فقد "تم إطلاع بايدن وهاريس أيضا على الجهود الدبلوماسية المستمرة الرامية لتهدئة التوتر في المنطقة ووقف إطلاق النار".كما تم إطلاع بايدن وهاريس على "آخر الجهود العسكرية الأميركية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا".وأشار البيان إلى أنه تم إطلاع بايدن وهاريس أيضا على "هجوم قاعدة عين الأسد في العراق وناقشوا الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأميركية والرد على أي هجوم".ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله إن فريق الأمن القومي "قال لبايدن وهاريس إنه من غير الواضح متى يرجح أن تشن إيران وحزب الله هجوما على إسرائيل، وما هي تفاصيل الهجوم".وكان متحدث باسم "البنتاغون" قد أعلن إصابة أميركيين في هجوم صاروخي استهدف أمس الإثنين قاعدة "عين الأسد" العسكرية في العراق.وأوضح المتحدث أن "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أميركية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق. تفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأميركيين".ويأتي هجوم الإثنين مع ازدياد المخاوف من هجوم قد تشنه إيران وحلفاؤها على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، إضافة الى قيادي كبير في حزب الله في الضاحية الجنوبية الأسبوع الفائت.الهجوم الإيراني "المحتمل"وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الإثنين، إن الهجوم الإيراني المحتمل سيركز على أهداف عسكرية إسرائيلية ولن يؤدي إلى حرب شاملة.وأوضحت الهيئة أن "إسرائيل تستعد لرد فوري على الهجوم الإيراني بما في ذلك احتمال قيامها بتوجيه ضربة استباقية".(سكاي نيوز)