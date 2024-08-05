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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن تدمير صاروخ ومسيّرات حوثية

Lebanon 24
05-08-2024 | 23:21
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قالت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها نجحت في تدمير عدد من المسيّرات التابعة للحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية أنه: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير ثلاث مسيّرات تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، فوق خليج عدن".
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وأضاف البيان: "نجحت القوات أيضا في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها في اليمن".

وتابع: "قمنا أيضا بتدمير مسيّرة بحرية، وصاروخ باليستي مضاد للسفن في البحر الأحمر".

واختتم البيان بالقول إن هذه الأسلحة "شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. إن هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران، لا يزال يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين". (سكاي نيوز)
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