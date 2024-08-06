قصف روسي عنيف يهزّ كييف.. والدفاعات الأوكرانية تتصدى





وبدأ دويّ الانفجارات يُسمع قرابة الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (20:00 توقيت غرينيتش) وشوهدت في سماء العاصمة كييف خطوط منيرة ناجمة على الأرجح عن انطلاق صواريخ اعتراضية لإسقاط الصواريخ والمسيّرات المهاجمة، كما سُمع دويّ 5 انفجارات كبيرة في حي بوزنياكي في شرق المدينة. بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

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وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في منشور على منصة تلغرام، أن "الدفاعات الجوية تعمل في كييف. ابقوا في الملاجئ". تصدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية ليل الإثنين، لقصف روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف ومحيطها حيث دوّت انفجارات عنيفة، وفق ما ذكرته وسائل اعلام.وبدأ دويّ الانفجارات يُسمع قرابة الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي (20:00 توقيت غرينيتش) وشوهدت في سماء العاصمة كييف خطوط منيرة ناجمة على الأرجح عن انطلاق صواريخ اعتراضية لإسقاط الصواريخ والمسيّرات المهاجمة، كما سُمع دويّ 5 انفجارات كبيرة في حي بوزنياكي في شرق المدينة. بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في منشور على منصة تلغرام، أن "الدفاعات الجوية تعمل في كييف. ابقوا في الملاجئ".

وتعرّضت العاصمة الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة لغارات جوية عديدة، بما في ذلك هجوم صاروخي روسي أصاب مستشفى للأطفال في تموز، نفت موسكو المسؤولية عنه.



والأربعاء الماضي، أطلقت روسيا على أوكرانيا 89 طائرة مسيّرة أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أكثر من 40 منها فوق العاصمة ومحيطها. (سكاي نيوز)