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الرئيس الفلسطيني يزور روسيا في هذا التاريخ

Lebanon 24
06-08-2024 | 01:10
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ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور روسيا في الفترة من 12 حتى 14 آب الحالي، بحسب وكالة "رويترز".
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