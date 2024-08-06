الرئيس الفلسطيني يزور روسيا في هذا التاريخ

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور روسيا في الفترة من 12 حتى 14 آب الحالي، بحسب وكالة "رويترز".

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