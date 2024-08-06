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عربي-دولي

مادورو يهاجم "واتساب" ويدعو لمقاطعته

Lebanon 24
06-08-2024 | 02:06
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طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، بمقاطعة "واتساب"، قائلاً إن قادة عسكريين ومسؤولين محليّين يدافعون عن إعادة انتخابه المثيرة للجدل تلقّوا "تهديدات" عبر تطبيق المراسلة الشهير.

وقال مادورو خلال تجمّع حاشد في وسط العاصمة كراكاس "قولوا لا لتطبيق واتساب! سأقطع العلاقات مع واتساب، لأن واتساب يُستخدم لتهديد فنزويلا".
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وأضاف "لذلك سأحذف واتساب من هاتفي إلى الأبد، وشيئاً فشيئاً، سأنقل جهات الاتصال الخاصة بي إلى تليغرام، إلى وي تشات"، داعياً مواطنيه إلى التخلّي "طوعاً وتدريجياً وجذرياً" عن التطبيق المملوك لشركة ميتا الأميركية.

وتابع الرئيس الفنزويلي "من خلال واتساب يهدّدون السلك العسكري الفنزويلي، وسلك الشرطة، وقادة الشارع والمجتمع".

وما إن أنهى مادورو كلمته حتى حوّلت وزارة الإعلام مجموعة واتساب الخاصة بالمراسلين الأجانب من هذا التطبيق إلى تطبيق تليغرام.

وكان مادورو ندّد، الأحد الماضي، باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز "الانقسام" و"الكراهية" بين الفنزويليين، مسمّياً خصوصاً إنستغرام وتيك توك.(العربية)



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