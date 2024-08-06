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حرّكت منصات الصواريخ.. طهران تستعد لشن هجوم خلال الأيام المُقبلة

Lebanon 24
06-08-2024 | 02:25
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن إشارات أظهرت أن طهران تستعد لشن هجوم خلال الأيام المُقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنهم لاحظوا منذ عطلة نهاية الأسبوع أن إيران بدأت في تحريك منصات إطلاق الصواريخ وإجراء تدريبات عسكرية، وهو ما قد يشير إلى أن طهران تستعد لشن هجوم في الأيام المقبلة.
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وتعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على صد أي هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، لكنها تواجه مجموعة من التحديات الجديدة في سعيها إلى تكرار النجاح الذي حققته في نيسان الماضي عندما ساعد تحالف متعدد الجنسيات إسرائيل في اعتراض وابل من الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية.

وأشارت إيران سلفاً إلى أنها تخطط للرد على إسرائيل لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الأمر الذي يجعل مسؤولي إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن الهجوم الإيراني قد يكون مصحوبًا هذه المرة بضربات من حزب الله و"وكلاء طهران" الآخرين في محاولة لإرباك الدفاعات الإسرائيلية.

وتواجه الولايات المتحدة الآن مهمة الدفاع عن إسرائيل من هجوم إيراني آخر إذا فشل الردع، بينما تواصل أيضًا جهودها لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، حسب الصحيفة. (العربية)

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