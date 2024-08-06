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عربي-دولي

عباس يكشف عن دعوات من الرئيس الروسي: "أثق ببوتين"

Lebanon 24
06-08-2024 | 02:44
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه وافق عدة مرات على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على دعوة روسيا، معربا عن "ثقته بالرئيس فلاديمير بوتين والأصدقاء في موسكو".
 
ولفت عباس في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، إلى أنه لم يتم رفض لقاء الجانب الإسرائيلي سابقا، ولكن إسرائيل هي التي انصرفت وابتعدت عن طريق السلام.
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وقال الرئيس الفلسطيني: "لقد أبدينا موافقتنا عدة مرات للقاء نتنياهو في موسكو بناء على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأننا نثق بأصدقائنا في موسكو، ونثق أيضا بالرئيس بوتين ونتبادل الآراء بشكل دائم، ونتشاور في كافة القضايا الأساسية من أجل دفع عملية السلام، إضافة لتعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية، وهو ما سنقوم به خلال زيارتنا القادمة إلى روسيا".
وأكد أن "الحل السياسي المبني على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الطريق لتحقيق السلام والأمن للجميع".
وأضاف: "نحن لم نرفض لقاء الجانب الإسرائيلي سابقا، ولكن الجانب الإسرائيلي هو الذي انصرف وابتعد عن طريق السلام، خاصة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي سنت القوانين لتعارض إقامة دولة فلسطينية وتقوض حل الدولتين على الأرض".
وعن زيارته المرتقبة إلى روسيا، قال عباس إنه سيجري مشاورات ويتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين الفلسطينية والدولية.

وأضاف أنه سيتم "تنسيق المواقف وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة وأن روسيا تحتل مكانة مهمة في السياسة العالمية ومجلس الأمن الدولي وكذلك في منطقة الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)
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