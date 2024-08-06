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عربي-دولي

عملية طعن بين بيت لحم والقدس المحتلة.. ماذا في التفاصيل الأولية؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 04:20
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أصيبت مجندة إسرائيلية في عملية طــعن على حاجز "الأنفاق" بين بيت لحم والقدس المحتلة.
 
وبحسب ما نقلته وسائل اعلام، فإن جيش العدو الإسرائيلي أطلق النار باتجاه المنفذ، ما أدى الى استشهاده.
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