Advertisement

عربي-دولي

إيران.. إعدام رجل أدين بقتل ضابط في الحرس الثوري

Lebanon 24
06-08-2024 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1231049-638585551118663032.jpg
Doc-P-1231049-638585551118663032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أُعدمت السلطات الإيرانية رجلاً بعدما أدين بقتل ضابط بالحرس الثوري في غربي البلاد خلال التظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية عام 2022، على ما أعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأورد الموقع: "أعدم غلام رضا رسائي هذا الصباح في سجن كرمانشاه" لإدانته بـ"طعن عقيد في الحرس الثوري خلال التظاهرات غير المشروعة في تشرين الثاني 2022".
Advertisement

وتعتمد إيران عقوبة الإعدام على نطاق واسع. وسجلت منظمة العفو الدولية 853 عملية إعدام في عام 2023، أي بزيادة قدرها 48 لالمئة مقارنة مقارنة بالعام السابق و172 بالمئة في 2021.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:45 | 2024-08-06
13:36 | 2024-08-06
13:30 | 2024-08-06
13:17 | 2024-08-06
13:00 | 2024-08-06
12:46 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24