إيران.. إعدام رجل أدين بقتل ضابط في الحرس الثوري

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أُعدمت السلطات الإيرانية رجلاً بعدما أدين بقتل ضابط بالحرس الثوري في غربي البلاد خلال التظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية عام 2022، على ما أعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.وأورد الموقع: "أعدم غلام رضا رسائي هذا الصباح في سجن كرمانشاه" لإدانته بـ"طعن عقيد في الحرس الثوري خلال التظاهرات غير المشروعة في تشرين الثاني 2022".وتعتمد إيران عقوبة الإعدام على نطاق واسع. وسجلت منظمة العفو الدولية 853 عملية إعدام في عام 2023، أي بزيادة قدرها 48 لالمئة مقارنة مقارنة بالعام السابق و172 بالمئة في 2021.