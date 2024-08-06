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عربي-دولي

بشأن "الرد على إسرائيل".. ماذا طلب بوتين من خامنئي؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:03
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إيرانية قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، تنفيذ "رد منضبط" على إسرائيل.

وأضافت المصادر أن "بوتين طلب من خامنئي تجنب سقوط ضحايا مدنيين في الرد على إسرائيل".
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وفي السياق ذاته، ذكرت "رويترز" أن "طهران تضغط على موسكو من أجل تسليمها طائرات مقاتلة من طراز "سو 35"." (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
 
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