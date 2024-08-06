أفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن "اندلاع حريق قرب مستوطنة ثكنة كيلع في الجولان السوريّ المحتلّ".

وأشارت إلى الحريق ناتج عن سقوط مسيّرة أطلقت من لبنان أو شظايا صاروخ اعتراضيّ.