Advertisement

عربي-دولي

حريق في الجولان... إنفجار مسيّرة لـ"الحزب" أو صاروخ إسرائيليّ؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1231080-638585595074329264.jpg
Doc-P-1231080-638585595074329264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن "اندلاع حريق قرب مستوطنة ثكنة كيلع في الجولان السوريّ المحتلّ".
 
 
وأشارت إلى الحريق ناتج عن سقوط مسيّرة أطلقت من لبنان أو شظايا صاروخ اعتراضيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس الإقليمي للجولان: اندلاع حريق جراء سقوط صواريخ أطلقت من سوريا جنوبي الجولان دون تفعيل إنذار (العربي)
lebanon 24
06/08/2024 20:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق كبير في الجولان بعد إطلاق مسيّرات من لبنان (الحدث)
lebanon 24
06/08/2024 20:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام اسرائيلية: اندلاع حريق كبير جراء سقوط صواريخ شمال الجولان (الجزيرة)
lebanon 24
06/08/2024 20:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: فشل محاولة اعتراض طائرتين مسيرتين في شمال الجولان ما أدى لانفجارهما واندلاع حريق في المكان
lebanon 24
06/08/2024 20:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الجولان

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:45 | 2024-08-06
13:36 | 2024-08-06
13:30 | 2024-08-06
13:17 | 2024-08-06
13:00 | 2024-08-06
12:46 | 2024-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24