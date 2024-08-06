مرض خطير يظهر في إسبانيا... 9 أشخاص أُصيبوا به

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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة في منطقة الأندلس الإسبانية عن رصد 9 إصابات بحمى "غرب النيل" بين سكان المنطقة.وحمى غرب النيل هو مرض ينتشر في العديد من دول إفريقيا وأميركا وأوروبا وآسيا، وينتقل عبر لسعات البعوض المصاب بالفيروس المسبب للمرض، وتشمل أعراض الإصابة الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي، وفي حالات نادرة يسبب التهاب الدماغ أو التهاب السحايا. (روسيا اليوم)