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عربي-دولي

يهود متشدّدون يقتحمون مركز تجنيد وسط إسرائيل

Lebanon 24
06-08-2024 | 11:05
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اقتحم متدينون يهود، الثلاثاء، مركز تجنيد للجيش الإسرائيلي في وسط البلاد، احتجاجا على تجنيد طلاب المدارس الدينية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عددا من المتدينين وهم يتسلقون جدارًا أثناء اقتحامهم لمركز التجنيد في تل هشومير.
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كما تظهر المقاطع عددًا من أفراد الشرطة وهم يلاحقون المتدينين في أحراش تابعة لمركز التجنيد قبل إخراجهم منها.
وبحسب المقاطع، فإن عناصر من الشرطة قاموا بإبعاد المتدينين عن السياج الحديدي المحيط بمركز التجنيد.
وفي السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "بعد أن اقتحم المتظاهرون ضد تجنيد اليهود المتشددين قاعدة تل هشومير، تقوم قوات كبيرة من الشرطة والجيش بدوريات في القاعدة وتواصل إجبار المتظاهرين على الخروج".
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي على حسابها في منصة "إكس" مقطع فيديو لعناصر شرطة وهم يخلون بالقوة متدينين يهود من الشارع القريب من مركز التجنيد.
وردّ متدينون بالجلوس على الأرض في الطريق، وفق المصدر ذاته.
ولليوم الثاني على التوالي، يحتج متدينون يهود على استدعاء الجيش الإسرائيلي متدينين لأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم، بموجب قانون جديد أقر تحت ضغط الحرب الحالية على غزة. (الأناضول)

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