الأمور قد تتطوّر خلال وقت وجيز.. هذا آخر ما قيل عن استعدادات اسرائيل

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الثلاثاء، ان "إسرائيل تحسّن من جاهزيتها على المستويين الدفاعي والهجومي".وقال غالانت: "علينا مواصلة الاستعداد فقد تتطور الأمور خلال وقت وجيز"، مضيفاً: "سوف ننتصر في هذه المعركة والأميركيون جاهزون لمساعدتنا ودعمنا".