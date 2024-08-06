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عربي-دولي

الأمور قد تتطوّر خلال وقت وجيز.. هذا آخر ما قيل عن استعدادات اسرائيل

Lebanon 24
06-08-2024 | 13:49
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الثلاثاء، ان "إسرائيل تحسّن من جاهزيتها على المستويين الدفاعي والهجومي".


وقال غالانت: "علينا مواصلة الاستعداد فقد تتطور الأمور خلال وقت وجيز"، مضيفاً: "سوف ننتصر في هذه المعركة والأميركيون جاهزون لمساعدتنا ودعمنا".
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