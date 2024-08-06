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خلفاً لهنية.. السنوار رئيساً للمكتب السياسي لـ"حماس"

Lebanon 24
06-08-2024 | 13:55
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أعلنت حركة "حماس" في بيان مساء اليوم الثلاثاء، اختيار يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد إسماعيل هنية.


وجاء في بيانها: "نعلن اختيار الأخ القائد يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله".
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