أعلنت حركة "حماس" في بيان مساء اليوم الثلاثاء، اختيار يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً للشهيد إسماعيل هنية.





وجاء في بيانها: "نعلن اختيار الأخ القائد يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفًا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله".

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