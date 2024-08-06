السيسي يبحث مع بايدن جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط

Advertisement

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركية جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الجهود لوقف التصعيد في الشرق الأوسط وصفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس".وجاء في بيان للبيت الأبيض، اليوم، أن "الرئيس بايدن تحدث اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث تم التطرق إلى جهودهما لوقف التصعيد في المنطقة، بما في ذلك من خلال وقف إطلاق النار فورا وتحقيق صفقة الإفراج عن الرهائن".وأشار البيان إلى أن "الرئيس بايدن شكر الرئيس السيسي على قيادته الحازمة في تسهيل المفاوضات التي وصلت الآن إلى المرحلة النهائية".وأضاف البيان أن بايدن والسيسي "اتفقا على ضرورة إنجاز العملية بأسرع وقت ممكن، وأن الزعيمين وفريقيهما اتفقا على مواصلة التنسيق بشكل وثيق خلال الأيام المقبلة".(روسيا اليوم)