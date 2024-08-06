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عربي-دولي

أوّل تعليق رسمي إسرائيلي بعد تعيين السنوار.. إليكم ما قيل عنه

Lebanon 24
06-08-2024 | 16:23
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اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن اختيار حركة "حماس" يحيى السنوار رئيسا لها عقب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، هو سبب آخر للقضاء عليه.

ونشر كاتس عبر حسابه على منصة "إكس": "تعيين السنوار رئيسا لـ"حماس" سبب آخر للقضاء عليه ومحو الحركة عن الأرض". (روسيا اليوم)
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