أوّل تعليق رسمي إسرائيلي بعد تعيين السنوار.. إليكم ما قيل عنه

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن اختيار حركة "حماس" يحيى السنوار رئيسا لها عقب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، هو سبب آخر للقضاء عليه.



ونشر كاتس عبر حسابه على منصة "إكس": "تعيين السنوار رئيسا لـ"حماس" سبب آخر للقضاء عليه ومحو الحركة عن الأرض". (روسيا اليوم)

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