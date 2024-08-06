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العثور على مخبأ أسلحة ووثائق سرية لوزارة الدفاع الأوكرانية في ماريوبول

Lebanon 24
06-08-2024 | 16:51
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عثر جهاز الأمن الفدرالي الروسي على مخبأ للأسلحة والوثائق السرية لوزارة الدفاع الأوكرانية. في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك.

ولفت البيان إلى أن القوات الأوكرانية أعدت المخبأ في أثناء تطويق مدينة ماريوبول من قبل القوات الروسية قبل دحر القوات الأوكرانية منها.
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كما تم العثور على وثائق سرية للدفاع الأوكرانية تم تسليمها لهيئة الأمن الفدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية. (روسيا اليوم)
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