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عربي-دولي

بلينكن: المفاوضات حول المحتجزين في غزّة وصلت إلى المرحلة الأخيرة

Lebanon 24
06-08-2024 | 18:47
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "المفاوضات حول المحتجزين في غزة وصلت إلى المرحلة الأخيرة".
وقال إنه "يتعين أن تعمل الأطراف على الانتهاء من اتفاق غزة في أقرب وقت".

وأكد أن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار كان ولا يزال صاحب القول الفصل في التوصل لوقف إطلاق النار وأنّه عليه أن يقرر في شأن وقفها".
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وأضاف: "أبلغنا إسرائيل وإيران مباشرة أنه لا ينبغي لأحد تصعيد الصراع في المنطقة".
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