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عربي-دولي
تطورات الوضع في الشرق الأوسط بين وزراء خارجية الصين والأردن ومصر
Lebanon 24
06-08-2024
|
23:05
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أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال محادثات هاتفية بشكل منفصل مع كل من وزيري خارجية مصر والأردن بدر عبد العاطي وأيمن الصفدي أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية أدى إلى تفاقم الوضع في الشرق الأوسط".
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وأضاف "أن هذا الاغتيال ينتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وينتهك سيادة إيران وكرامتها، ويقوض بشكل خطير الجهود التي تبذلها جميع الأطراف لتعزيز السلام، ويجعل وقف إطلاق النار في غزة أكثر صعوبة".
وفي محادثته مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أكد وانغ يي أن "مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو انتهاك للمعايير الأساسية للدبلوماسية، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة"، وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات منسقة من شأنها أن تحقق، في أقرب وقت ممكن، نهاية شاملة للحرب في غزة.
وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يصدر بيانا أكثر إجماعا بشأن هذه المسألة وأن يشكل قوة موحدة".
وأشار إلى أن "الصين ستواصل اتخاذ موقف حازم والوقوف إلى جانب الدول العربية ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة. وتجنب المزيد من تصعيد الصراع والمواجهة، والمساهمة في خفض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)
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