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عربي-دولي

تدمير "مسيّرة حوثية" فوق البحر الأحمر

Lebanon 24
06-08-2024 | 23:17
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أكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين، وصاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما الجماعة.

وقالت القيادة في بيان إن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقتهما الجماعة فوق البحر الأحمر من مناطق تسيطر عليها في اليمن.
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وأوضح بيان القيادة أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وقالت إن "هذا السلوك المتهور والخطير من جانب الحوثيين المدعومين من إيران يستمر في تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين".(سكاي نيوز)

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