أجندة تقدمية وسياسات شعبوية.. هذا ما سيقدمه والز لهاريس

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اختارت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، حاكم مينيسوتا تيم والز، ليكون مرشحها لمنصب نائب الرئيس على بطاقتها الرئاسية، منتقية سياسياً مخضرماً اشتغل سابقاً مدرساً في ثانوية رسمية، وضابطاً في الحرس الوطني، وهو معروف بمواقفه الليبرالية، لخوض معركة الديمقراطيين ضد مرشح الجمهوريين الرئيس السابق دونالد ترمب.ومن المتوقع أن يعزز المزيج الغني من الخبرة العسكرية والتعليمية والتنفيذية للحاكم والز من جاذبية حملة هاريس، لقطاعات واسعة من الناخبين في الولايات المتأرجحة الرئيسية.في محاولة منها للظفر بتأييد الناخبين البيض والريفيين، اختارت هاريس، وهي ابنة مهاجرين من جامايكا والهند، شخصية سياسية ذات شعبية في الغرب الأوسط الأميركي، تصوت ولايته الأصلية بشكل مضمون للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، ولكنها قريبة من ويسكونسن وميشيغان، وهما ولايتان دائما ما تشهدان صراعا قويا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.ونشأ والز في ريف نبراسكا، وهو ابن ربة منزل ومدير مدرسة عامة، التحق بالحرس الوطني للجيش في سن السابعة عشرة.وأشار منشور لهاريس على إنستغرام إلى مزيد من الحقائق حول ماضي والز. ومنها أن والده "توفي بالسرطان عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، واعتمدت عائلته على شيكات إعانات الضمان الاجتماعي لتغطية نفقاتهم. وفي سن السابعة عشرة، التحق بالحرس الوطني، وخدم لمدة 24 عاما، واستخدم مزايا مشروع قانون جي ليدرس في الجامعة ويصبح مدرسا".وانتخب والز في منطقة ذات ميول جمهورية في مجلس النواب في عام 2006، وظل عضوا فيه لمدة 12 عاما قبل انتخابه حاكما لولاية مينيسوتا في عام 2018.وأصبح والز الخيار المفضل لدى الجماعات التقدمية والشبابية بسبب هجومه على ترامب.وتزايدت شعبية والز في الأيام الأخيرة، بعد توجيه سهام انتقاداته لترامب وزميله المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس، حيث وصفهما بأنهما "غريبين".وقال والز بعد يومين من انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي: "هؤلاء أشخاص غريبون على الجانب الآخر"، في إشارة إلى ترامب وفانس.ويبدو أن اختيار هاريس لوالز أيضا مبني على ثقتها ليس فقط على الفوز ولكن أيضا على الحكم، والعمل معا، حيث كان عضوا في مجلس النواب لأكثر من عقد من الزمان قبل انتخابه حاكما، ولديه دعم العديد من الديمقراطيين في الكونغرس الذي سيكون مفيدا لهاريس، التي كانت في مجلس الشيوخ لمدة ثلاث سنوات ونصف فقط، إذا فازت في الانتخابات.وخدم والز في كل من لجنتي الزراعة وشؤون المحاربين القدامى، حيث تتذكره النائبة آن كوستر كشخص يمكنه بسهولة نزع فتيل المواقف المتوترة بالفكاهة، بحسب شبكة "سي أن أن"، واصفة إياه بأنه "إنه قائد رائع وينسجم في فريق عمل".ونقلت سي أن أن عن السيناتور تينا سميث من ولاية مينيسوتا، التي تعرف والز منذ عقدين من الزمان، أن "تيم رجل عملي ويأخذ عمله على محمل الجد للغاية ولكنه لا يأخذ نفسه على محمل الجد، لذا فهو رائع في العمل معه".وبحسب صحيفة "نيويوركر"، فإن والز "الذي يتفاخر بجذوره الريفية في حزب يميل إلى المناطق الحضرية والضواحي والتعليم العالي، يتمتع بسمعة طيبة لكونه ودودا وسهل التعامل، ومن المرجح دائما أن يتحدث مع خصومه التشريعيين، حتى مع دفعه بأجندة تقدمية بشكل لافت للنظر".في العام الماضي، وقع والز على مشروع قانون يوفر وجبة إفطار وغداء مجانية لجميع الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس العامة في مينيسوتا.بصفته حاكما، دافع والز عن مجموعة من السياسات الليبرالية في مينيسوتا والتي تحظى بشعبية لدى الناخبين الديمقراطيين والمستقلين، مثل دفعه لأجندة تضمنت تخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وزيادة أيام الإجازات المدفوعة الأجر للعمال في الولاية.ومن شأن هذه السياسات تنشيط فئات ديمغرافية تقدر الالتزامات القوية بالرعاية الصحية والتعليم والاستدامة البيئية.وبعيدا عن الاقتصاد، وقع والز أيضا على مشروع قانون في عام 2023 يقنن حماية قضية رو ضد وايد، والتي ضمنت الحق الدستوري في الإجهاض، ليصبح قانونا في ولايته.