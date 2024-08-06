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عربي-دولي

مسؤولون يكشفون.. إيران قد تعدّل في ضربتها على إسرائيل فهل ستتراجع؟

Lebanon 24
06-08-2024 | 23:40
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نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم أن طهران خلصت إلى أن هنية قُتل بواسطة "قنبلة مخبأة" مما قد يستدعي رداً مختلفاً على إسرائيل.

وأشار مسؤولون من البيت الابيض للصحيفة أنّهم يعتقدون أن جهود بايدن للتهدئة قد تؤتي ثمارها وربما تعيد إيران النظر في خطتها للانتقام الكبير بعد اغتيال هنية.
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وحسب الصحيفة، فإن رسائل أميركية نُقلت إلى إيران مفادها أن خطر التصعيد مرتفع للغاية وهذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار الحكومة الجديدة للرئيس مسعود بزشكيان، وهذا ما قد يدفع بإيران إلى التراجع عن موقفها بسبب استعراض القوة الأميركية.
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