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عربي-دولي

أميركا نقلت رسالة إلى إيران وإسرائيل.. بلينكن: لعدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
07-08-2024 | 00:35
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كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده نقلت رسالة إلى إيران وإسرائيل مفادها أنه يتعين عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر بلينكن اليوم الأربعاء، أن المسؤولين على اتصال مستمر مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وأن هناك "توافقا واضحا في الآراء" على أنه لا ينبغي لأحد أن يصعد الوضع.
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كما تابع قائلاً: "انخرطنا في دبلوماسية مكثفة مع الحلفاء والشركاء، ونقلنا هذه الرسالة مباشرة إلى إيران. ونقلنا هذه الرسالة مباشرة إلى إسرائيل".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات، لكنه أشار إلى ضرورة أن يدرك جميع من في المنطقة مخاطر التصعيد وسوء التقدير.
محادثات وقف النار وصلت لنهايتها

إلى ذلك تابع: "شن المزيد من الهجمات سيؤدي فقط إلى زيادة خطر حدوث نتائج خطيرة لا يمكن لأحد التنبؤ بها ولا يمكن لأحد السيطرة عليها بالكامل".

وقال بلينكن، عقب اجتماع ضم وزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما الأستراليين، إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن في حرب غزة وصلت إلى المرحلة النهائية وينبغي أن تنتهي قريبا جدا.

يذكر أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي، وبعد الهجوم هددت إيران بالانتقام من إسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها عنه.(العربية)





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