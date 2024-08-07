Advertisement

عربي-دولي

حزب "الوطن" التركي: أوكرانيا لن تصمد أمام روسيا وستنهار سياسيا قبل الهزيمة العسكرية

Lebanon 24
07-08-2024 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1231333-638586161076078283.jpg
Doc-P-1231333-638586161076078283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو اللجنة المركزية في حزب "الوطن" التركي أورتشون غيوتورك أن نظام كييف لن يصمد حتى نهاية العام المقبل، وأنه سيتعرض لانهيار سياسي قبل الهزيمة العسكرية أمام روسيا.

وقال غيوتورك لوكالة "نوفوستي": "في نهاية المطاف سيتساءل نظام كييف والقادة العسكريون الغربيون: متى سنجلس إلى طاولة المفاوضات؟ ويعود ذلك إلى أن ميزان القوى بين روسيا وأوكرانيا سيصبح ضد الجيش الأوكراني ولصالح الجيش الروسي أكثر فأكثر".
Advertisement


وذكر أن نظام كييف خفض عمر التعبئة إلى 25 عاما، وأضاف: "يمكن لرعاتهم الغربيين أن يقولوا لهم: "خفضوا سنة الخدمة إلى 18 عاما".
وتابع: "إذا تصورنا أن سلطات كييف قادرة على تعبئة ثُمن إجمالي سكانها، فإن الحد الأقصى للتعبئة هو 2.5 مليون شخص. وإذا أخذنا في الاعتبار أن الجيش الأوكراني فقد كل وحداته العسكرية ذات الخبرة وانخفضت قدرته القتالية بشكل ملحوظ، ستتمكن سلطات كييف من الصمود حتى نهاية العام المقبل على أبعد تقدير، غير أن انهيارها السياسي قد يكون أسرع من انهيارها العسكري". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:10 | 2024-08-07
05:08 | 2024-08-07
04:53 | 2024-08-07
04:44 | 2024-08-07
04:34 | 2024-08-07
04:23 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24