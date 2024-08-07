الجيش الإيراني يعلق على اختيار السنوار خليفة لهنية.. وهذا ما قاله

Advertisement

رأى قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، أن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة "حماس" خلفا لإسماعيل هنية، يعني أنه "لا أمل للكيان الإسرائيلي بمستقبله".وأكد قائد الجيش الإيراني أن جرائم واغتيالات الكيان الإسرائيلي لن تمر دون رد حتمي وصارم.وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الثلاثاء تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية، الذي تم اغتياله الأسبوع الماضي في طهران.وكان اختيار السنوار المحاصر والمطارد في قطاع غزة، بمثابة المفاجأة غير السارة لإسرائيل، اذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تعيين السنوار "مفاجئ، ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة حماس في غزة قوية وقائمة وستبقى". (روسيا اليوم)