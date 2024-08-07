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عربي-دولي

فور تنفيذ العملية... تل أبيب اعترفت لواشنطن باغتيالها هنية

Lebanon 24
07-08-2024 | 04:00
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ذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن تل أبيب أقرت للولايات المتحدة بدورها في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران، وذلك فور تنفيذ العملية.


ونقلت الصحيفة الإسرائيلية هذه المعلومات عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض وتحدثت بها لوسائل إعلام أميركية.
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بدورها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولي إدارة بايدن كانوا غاضبين من قرار تل أبيب اغتيال هنية، ذ‘ كانت تخشى أن يؤدي ذلك إلى الانقلاب على شهور من المفاوضات الدقيقة نحو إتمام هدنة في قطاع غزة.
كما أفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين غضبوا أيضا من فشل إسرائيل في إبلاغهم قبل شن عمليات أخرى لاغتيال قيادات في حزب الله أو حتى من القادة الإيرانيين.
يشار إلى أن إسرائيل لم تعلن في وقت سابق وبشكل علني مسؤوليتها عن اغتيال هنية رغم أنها لم تنف هذا الأمر، في حين جاهرت باغتيال فؤاد شكر القيادي رفيع المستوى في حزب الله.  (روسيا اليوم)
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