Advertisement

عربي-دولي

جنود إسرائيليون يعتدون جنسيا على معتقل من غزة (فيديو)

Lebanon 24
07-08-2024 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1231422-638586285982705160.jpg
Doc-P-1231422-638586285982705160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شريط فيديو يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على معتقل من غزة في معتقل "سدي تيمان".
ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية توثيق الكاميرات الداخلية في معتقل "سدي تيمان" الذي يخضع لمسؤولية الجيش الإسرائيلي، الاعتداء على المعتقل الذي لم يُكشف بعد عن هويته.

Advertisement
 
 
ويُظهر توثيق الفيديو، الذي لم يحدد تاريخه ولا كيفية وصوله إلى القناة، عددا من جنود الاحتلال وهم يختارون معتقلا من بين أكثر من 30 معتقلا كانوا ملقين على الأرض في ساحة المعتقل وعيونهم مغطاة.
ومن ثم يتم توثيق الجنود وهم يأخذونه إلى زاوية في ساحة السجن وهم يستخدمون الدروع من أجل إخفاء ما قاموا به.



وقالت القناة الــ12 الإسرائيلية: "من الواضح أنهم على علم بالكاميرات الأمنية وكانوا يحاولون إخفاء أفعالهم بالدروع"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت: "يتضمن الفيديو توثيقا للمخالفة المنسوبة إلى جنود الاحتياط: فعل اللواط في ظل هذه الظروف".
وتابعت: "بعد ساعات تم نقل السجين إلى المستشفى وهو ينزف، ووُصفت إصابته بالمعقدة، وكان القرار الطبي لا لبس فيه: لقد حدثت الإصابة بسبب إدخال جسم ما".
 
وبحسب النص المنشور مع الفيديو، فقد "أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة بثتها القناة 12 الإسرائيلية جنودا إسرائيليين يستخدمون الدروع أثناء إدخال جسم غريب في مؤخرة معتقل فلسطيني في معسكر اعتقال سدي تيمان".
وأضاف النص "أصيب الضحية بجروح خطيرة، بما في ذلك تمزق المستقيم وكسر الأضلاع وتمزق الأمعاء، مما أدى إلى دخوله المستشفى".
وطالب يمينيون إسرائيليون، بينهم وزراء ونواب بإطلاق سراح الجنود المعتدين، ووصفوهم بـ"الأبطال".
ومؤخرا، أفادت تقارير حقوقية بتردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية منذ 7 تشرين الاول الماضي، وتحديدا هذا السجن الذي يشهد عمليات تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين من غزة، ما أودى بحياة العشرات منهم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2024-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-08-07
07:59 | 2024-08-07
07:43 | 2024-08-07
07:13 | 2024-08-07
07:00 | 2024-08-07
06:48 | 2024-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24