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عربي-دولي

يصعب إعتراضه... ما هو صاروخ "خيبر" الذي قد تقصف به إيران إسرائيل؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 05:08
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ إيران قد تستخدم صواريخ "خرمشهر 4" الباليستية المعروفة أيضا باسم "خيبر" ضدّ إسرائيل.

وتم الكشف عن هذه الصواريخ لأول مرة في أيار عام 2023، ويعتبر هذا السلاح صاروخا ذاتي الحركة لأن منصة إطلاقه موضوعة على مركبة مقطورة.
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ويتم تخزين مكونات الوقود الصاروخي السائل داخل أوعية خاصة، ما يسمح لها بالبقاء في حالة إعادة التعبئة لفترة طويلة.

ووفقا لمصادر مختلفة، فإنّ وزن الصاروخ قد يصل إلى 30 طنا، وطوله 13 مترا، وتزيد سرعة القصوى عن 19580 كم/ساعة خارج الغلاف الجوي للأرض، وعند تحليقه داخل الخلاف الجوي تصل سرعته إلى 9700 كم/ساعة.

وحسب قناة "ميليتاريست" الروسية، فإنّ المدى الأقصى لتحليق الصاروخ يصل إلى 4300 كم، ويزن رأسه القتالي 1500 كيلوغرام.
 
ويتضمن الرأس القتالي 80 شحنة، تزن كل منها 18 كيلوغراما. أما منظومة توجيه الصاروخ فتسمح بالتحكم في مساره وتعديله، ما يمنع الدفاعات الجوية من اعتراضه. (روسيا اليوم)
 
 
 
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