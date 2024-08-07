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عربي-دولي

رسالة لإسرائيل... ما العلاقة بين تعيين السنوار والرد الإيراني المرتقب؟

Lebanon 24
07-08-2024 | 09:00
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كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن اختيار القائد العسكري لـ"حماس" يحيى السنوار، خليفة لإسماعيل هنية، يأتي في وقت تستعد فيه إيران وحلفاؤها للرد على إسرائيل.

واعتبرت الصحيفة أن اختيار السنوار في أعلى موقع قيادي في "حماس"، وهو هدف رئيسي للجيش الإسرائيلي، "يعزز السلطة في أيدي متشدد" في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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كما ربطت "نيويورك تايمز" اختيار هذه الشخصية العسكرية في المقام الأول لقيادة المكتب السياسي للحركة الفلسطينية مع الوقت الذي يستعد فيه الشرق الأوسط لإيران ومعها "حماس" و"حزب الله" والحوثيين، لضرب إسرائيل رداً على اغتيال هنية والقيادي العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر.

وكانت "حماس" قد أعلنت مساء الثلاثاء تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله الأسبوع الماضي في طهران.

وذكرت الحركة في بيان لاحق أن اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي جاء "بعد مشاورات ومداولات معمقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية".

وبحسب "نيويورك تايمز"، كان اختيار السنوار المحاصر والمطارد في قطاع غزة، بمثابة المفاجأة غير السارة لإسرائيل، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تعيين السنوار "مفاجئ، ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة "حماس" في غزة قوية وقائمة وستبقى".
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