31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
رسالة لإسرائيل... ما العلاقة بين تعيين السنوار والرد الإيراني المرتقب؟
Lebanon 24
07-08-2024
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن اختيار القائد العسكري لـ"حماس" يحيى السنوار، خليفة لإسماعيل هنية، يأتي في وقت تستعد فيه إيران وحلفاؤها للرد على إسرائيل.
واعتبرت الصحيفة أن اختيار السنوار في أعلى موقع قيادي في "حماس"، وهو هدف رئيسي للجيش الإسرائيلي، "يعزز السلطة في أيدي متشدد" في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
Advertisement
كما ربطت "نيويورك تايمز" اختيار هذه الشخصية العسكرية في المقام الأول لقيادة المكتب السياسي للحركة الفلسطينية مع الوقت الذي يستعد فيه الشرق الأوسط لإيران ومعها "حماس" و"حزب الله" والحوثيين، لضرب إسرائيل رداً على اغتيال هنية والقيادي العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر.
وكانت "حماس" قد أعلنت مساء الثلاثاء تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله الأسبوع الماضي في طهران.
وذكرت الحركة في بيان لاحق أن اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي جاء "بعد مشاورات ومداولات معمقة وموسعة في مؤسسات الحركة القيادية".
وبحسب "نيويورك تايمز"، كان اختيار السنوار المحاصر والمطارد في قطاع غزة، بمثابة المفاجأة غير السارة لإسرائيل، إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تعيين السنوار "مفاجئ، ورسالة لإسرائيل بأنه حي وأن قيادة "حماس" في غزة قوية وقائمة وستبقى".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
Lebanon 24
بالمايوه.. كارين رزق الله تستمتع بوقتها مع ابنتيها على البحر (صور)
03:17 | 2024-08-07
07/08/2024 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من أبي رميا إلى مناصري التيار.. هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
رسالة من أبي رميا إلى مناصري التيار.. هذا ما جاء فيها
16:32 | 2024-08-06
06/08/2024 04:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في احدث ظهور لها.. ملكة جمال لبنان تتلقى هدية ثمينة (فيديو)
Lebanon 24
في احدث ظهور لها.. ملكة جمال لبنان تتلقى هدية ثمينة (فيديو)
11:35 | 2024-08-06
06/08/2024 11:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
Lebanon 24
جدار صوت فوق بيروت ومناطق أخرى
05:43 | 2024-08-07
07/08/2024 05:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاير بيشبه طرزان".. ناصيف زيتون يُثير الجدل بآخر إطلاله له والجمهور يسأل: وين خاتمك؟ (صور)
Lebanon 24
"صاير بيشبه طرزان".. ناصيف زيتون يُثير الجدل بآخر إطلاله له والجمهور يسأل: وين خاتمك؟ (صور)
01:51 | 2024-08-07
07/08/2024 01:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:50 | 2024-08-07
الرئيس الإيراني: نحتفظ بحق الرد على إسرائيل وفقاً للقوانين
10:37 | 2024-08-07
بتهمة إهدار المال العام.. النائب العام يأمر بسجن وزير في دولة عربيّة (صورة)
10:21 | 2024-08-07
جديد "عروس داعش".. ماذا قرّرت المحكمة العليا في بريطانيا بشأنها اليوم؟
10:05 | 2024-08-07
لا مسافرين في مطار إسرائيل الأساسي... شاهدوا هذا الفيديو من تل أبيب
10:00 | 2024-08-07
ماذا يعني تزعّم السنوار لـ"حماس"؟. 5 دلالات ورسائل
09:39 | 2024-08-07
اكثر من 10 دول طلبت من قبرص المساعدة بإجلاء مواطنيها من لبنان
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
07/08/2024 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
07/08/2024 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
07/08/2024 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24