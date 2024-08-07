بعدما ضربت 3 هزّات أرضيّة تركيا اليوم... العالم الهولنديّ يُحذّر من زلزال قويّ ويُحدّد موعده





وقال هوغربيتس عبر حسابه على منصة "إكس": "من الممكن حدوث هزة أقوى قريباً".

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وعن تاريخ حصول الزلزال، أشار إلى أنّ "شهر اب سيكون حرجاً". بعدما ضربت 3 هزات أرضيّة ولاية أضنة جنوبي تركيا اليوم، حذّر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من زلزال جديد يحتمل أن يضرب البلاد.وقال هوغربيتس عبر حسابه على منصة "إكس": "من الممكن حدوث هزة أقوى قريباً".وعن تاريخ حصول الزلزال، أشار إلى أنّ "شهر اب سيكون حرجاً".

وأضاف هوغربيتس: "سنشهد ظواهر هندسية حرجة في الفترة ما بين 7 و8 اب، وهناك احتمال لحدوث هزات أقوى في الأيام المقبلة". (رصد لبنان 24)