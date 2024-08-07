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عربي-دولي

بعدما ضربت 3 هزّات أرضيّة تركيا اليوم... العالم الهولنديّ يُحذّر من زلزال قويّ ويُحدّد موعده

Lebanon 24
07-08-2024 | 05:33
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بعدما ضربت 3 هزات أرضيّة ولاية أضنة جنوبي تركيا اليوم، حذّر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من زلزال جديد يحتمل أن يضرب البلاد.

وقال هوغربيتس عبر حسابه على منصة "إكس": "من الممكن حدوث هزة أقوى قريباً".
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وعن تاريخ حصول الزلزال، أشار إلى أنّ "شهر اب سيكون حرجاً".
 
وأضاف هوغربيتس: "سنشهد ظواهر هندسية حرجة في الفترة ما بين 7 و8 اب، وهناك احتمال لحدوث هزات أقوى في الأيام المقبلة". (رصد لبنان 24)

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