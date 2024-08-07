قوامها 400 جندي.. القوات الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية



Advertisement

وأعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت وحدة تابعة للقوات الأوكرانية قوامها 400 فرد بالقرب من مدينة سومي في شمال أوكرانيا.



وأضاف ليبيديف: "خلال الليل وفي الصباح، تم تنفيذ هجمات ناجحة على مقاطعة سومي ومدينة سومي ما أدى إلى تدمير مستودع للذخيرة في ضواحي مدينة سومي بشكل كامل. وأيضا أصبنا الأفراد بتجمعات كبيرة تجاوزت الأربعمائة. ولم يعرف بعد من نجا"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي. كشفت تقارير صحفية أن القوات الروسية استهدفت وحدة عسكرية أوكرانية قوامها 400 جندي أوكراني بالقرب من مدينة سومي، ولم يعرف ما إذا نجا أحد منهم، كما استهدفت قاعدة ومخزنا وتجمعا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة كييف.وأعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت وحدة تابعة للقوات الأوكرانية قوامها 400 فرد بالقرب من مدينة سومي في شمال أوكرانيا.وأضاف ليبيديف: "خلال الليل وفي الصباح، تم تنفيذ هجمات ناجحة على مقاطعة سومي ومدينة سومي ما أدى إلى تدمير مستودع للذخيرة في ضواحي مدينة سومي بشكل كامل. وأيضا أصبنا الأفراد بتجمعات كبيرة تجاوزت الأربعمائة. ولم يعرف بعد من نجا"، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي واصل ليلا استهداف تشكيلات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.



وأضافت أن الضربات الجوية والصاروخية ونيران المدفعية والعمل النشط للقوات الروسية حالت دون تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية.



وأوضحت أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 260 مقاتلًا و7 دبابات و8 ناقلات جند مدرعة و3 مركبات مشاة قتالية و31 مركبة مدرعة خلال يوم واحد.

وقالت الوزارة، في وقت لاحق، أن نحو 300 عسكري من اللواء الميكانيكي 22 التابع للجيش الأوكراني المدعومين بـ 11 دبابة وأكثر من 20 مركبة قتالية مدرعة هاجموا، أمس الثلاثاء في الساعة 8:00 صباحا، مواقع حدودية تغطي الحدود في منطقتي قريتي نيكولايفو-داريينو و أوليشنيا، الواقعتين على مقربة من الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة كورسك.



وأردفت أن الطائرات العملياتية التكتيكية والهجومية الروسية هاجمت تجمعات القوات الأوكرانية في مناطق قرى باسوفكا وزورافكا وخوتن ويوناكوفكا وبيلوفودي وخرابوفشيني في مقاطعة سومي. ونفذ طيران الجيش الروسي بشكل ناجح غارات على المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية، كما تم تعزيز الدفاعات في اتجاه كورسك.



ونتيجة لذلك، دمرت القوات الروسية 16 مركبة مدرعة أوكرانية ومن ضمنها 6 دبابات، ومركبتا قتال للمشاة، و4 ناقلات جند مدرعة، و3 مركبات قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"، ومركبة حاجز هندسي. (سكاي نيوز عربية)