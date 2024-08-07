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عربي-دولي

بوتين: كييف تقصف كل شيء بما في ذلك المنشآت المدنية

Lebanon 24
07-08-2024 | 07:43
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على الأحداث التي وقعت في مقاطعة كورسك يوم أمس، إن "كييف تقصف عشوائيا كل شيء بما في ذلك المنشآت المدنية".

ووجّه الرئيس الروسي بتقديم كل المساعدات الضرورية لمقاطعة كورسك التي تتعرّض للقصف الأوكراني. (روسيا اليوم)
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