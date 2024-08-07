بوتين: كييف تقصف كل شيء بما في ذلك المنشآت المدنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على الأحداث التي وقعت في مقاطعة كورسك يوم أمس، إن "كييف تقصف عشوائيا كل شيء بما في ذلك المنشآت المدنية".



ووجّه الرئيس الروسي بتقديم كل المساعدات الضرورية لمقاطعة كورسك التي تتعرّض للقصف الأوكراني. (روسيا اليوم)

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