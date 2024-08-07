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عربي-دولي

الرئيس الإيراني: نحتفظ بحق الرد على إسرائيل وفقاً للقوانين

Lebanon 24
07-08-2024 | 10:50
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قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تسكت على الاعتداء على مصالحها وأمنها وستتحرك وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
 
إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن بلاده تعتبر تفادي الحرب وإرساء السلام مبادئ أساسية.
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كما أضاف أن طهران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على إسرائيل، لاسيما أن هنية كان ضيفها حين اغتيل على أرضها.

إلى ذلك، دعا الدول الغربية إلى "التوقف عن دعم الكيان الصهيوني إذا أرادت منع انتشار الحرب والفوضى بالمنطقة"، وفق تعبيره.

أتى هذا الكلام بعدما أكد عدة مسؤولين إيرانيين خلال الأيام الماضية أن الرد الانتقامي من تل أبيب سيكون قاسياً. (العربية) 
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